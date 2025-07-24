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Rusların Alanya'daki kavgası ölümle bitti! Turistlerden bıçaklı dehşet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Rusya, Alanya, Kavga, Bıçak, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turistler birbirlerine girdi. Yaşanan bıçaklı kavgada Rus vatandaşı Andrey Makarov hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli Rus saklandıkları evde yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir Rus hayatını kaybederken, 2 Rus gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 Rus öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gece saat 02.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Andrey Makarov (35) isimli Rusya uyruklu şahıs sokakta K.C. (27) ve N.K. (21) isimli Ruslarla tartışmaya başladı.

Rusların Alanya'daki kavgası ölümle bitti! Turistlerden bıçaklı dehşet - 1. Resim

1 RUS BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışmada bıçaklanan Andrey Makarov ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Makarov, ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Makarov kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Rusların Alanya'daki kavgası ölümle bitti! Turistlerden bıçaklı dehşet - 2. Resim

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR 

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu olayın şüphelileri K.C. ve N.K. kaldıkları adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan K.C. ve N.K. bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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