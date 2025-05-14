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Suç örgütlerine İstanbul'da ağır darbe! 16 kişi yakalandı, cephanelik ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suç örgütlerine İstanbul&#039;da ağır darbe! 16 kişi yakalandı, cephanelik ele geçirildi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suç örgütlerine yönelik operasyonlar İstanbul'da devam ediyor. Son olarak Esenyurt ve Esenler'de hücre evleri ile Arnavutköy'de çiftlik evine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, eylemde kullanılan 2 çalıntı motosiklet, 1 takip cihazı, 20 bilgisayar ve 59 değişik çaplarda fişek ele geçirildi.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, Uşak KOM Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmada, Uşak'ta 12 Mayıs'ta kuyumcu dükkanına yönelik kurşunlama olayına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlının, Rusya'da cezaevinde bulunan B.C.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütünün üyesi olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda inceleme yapan ekipler, Esenyurt ve Esenler'de hücre evleri ile Arnavutköy'de çiftlik evi tespit etti. Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 zanlı yakalandı.

Suç örgütlerine İstanbul'da ağır darbe! 16 kişi yakalandı, cephanelik ele geçirildi - 1. Resim

EVLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI 

Evlerdeki aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, eylemde kullanılan 2 çalıntı motosiklet, 1 takip cihazı, 20 bilgisayar ve 59 değişik çaplarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, Bakırköy'deki bir otelde gerçekleştirilen cinayet, Bahçelievler'de M.B'nin kasten yaralanması ve Beylikdüzü'nde 1 işyerinin kurşunlanması olayının tetikçilerinin bulunduğu öğrenildi.

Suç örgütünün gelir kaynağı olan yasa dışı bahis işlerini yapan kişiler ile suç örgütü adına eylem yapmak amacıyla farklı illerden İstanbul'a getirilen şüphelilerin de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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