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Tarlada 'mühimmat' alarmı! Bölge güvenlik çemberine alındı

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Tarlada 'mühimmat' alarmı! Bölge güvenlik çemberine alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tarım arazisinde bulunan şüpheli cisim paniğe neden oldu. İlk incelemede uçak eğitim mühimmatı olduğu değerlendirilen cisim için bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, mühimmatın uzman ekiplerce kontrollü olarak imha edileceği bildirildi.

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde tarım arazisinde bulunan mühimmat benzeri cisim, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kalkanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışma yapan bir vatandaş, arazi üzerinde şüpheli bir cisim fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Asayiş Timi ile Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) sevk edildi.

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1980'E KADAR ASKERİ BÖLGE OLARAK KULLANILMIŞ

Olay yerine gelen uzman ekiplerin yaptığı ilk incelemede, üzerinde menşei veya seri numarası bulunmayan cismin uçak eğitim mühimmatı olabileceği belirlendi.

Bölgenin 1980 yılına kadar askeri amaçlarla kullanıldığı ve bu nedenle arazide geçmiş dönemlerden kalan mühimmat kalıntılarına zaman zaman rastlandığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olası bir tehlikeye karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak araziye giriş ve çıkışları sınırlandırdı.

Şüpheli cismin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Patlayıcı Mühimmat İmha (EOD) birimi tarafından kontrollü şekilde imha edileceği bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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