Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan üç haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, kendi sahasında oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak yeniden çıkış yakalamak istiyor. Trabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman merak edilirken Trabzonspor Gençlerbirliği maç kadrosu muhtemel 11'ler de netleşti.

Sezona oldukça iyi başlayan Gençlerbirliği ise Trabzon deplasmanında puan ya da puanlar arayacak. Başkent temsilcisi ilk üç haftada Fenerbahçe ve Göztepe'yi mağlup ederken Erzurumspor FK ile berabere kaldı ve 7 puan topladı. Peki, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? İşte, Trabzonspor Gençlerbirliği canlı yayın bilgileri ve maç kadrosu muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Trabzonspor Gençlerbirliği karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor Gençlerbirliği maçı Papara Park'tan ekranlara gelecek.



Trabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? Trabzonspor Gençlerbirliği maç kadrosu muhtemel 11!

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig 4. hafta karşılaşması Papara Park'ta 6 Eylül Pazar günü bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? Trabzonspor Gençlerbirliği maç kadrosu muhtemel 11!

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Onuachu

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Metehan, Abdurrahim, Ousmane, Oğulcan, Franco, Traore, Tiago, Koita

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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