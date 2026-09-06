Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? Trabzonspor Gençlerbirliği maç kadrosu muhtemel 11!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Trabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? Trabzonspor Gençlerbirliği maç kadrosu muhtemel 11!
Fotoğraf Başlığı Trabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan üç haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, kendi sahasında oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak yeniden çıkış yakalamak istiyor. Trabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman merak edilirken Trabzonspor Gençlerbirliği maç kadrosu muhtemel 11'ler de netleşti.

Kaydet
a- | +A

Sezona oldukça iyi başlayan Gençlerbirliği ise Trabzon deplasmanında puan ya da puanlar arayacak. Başkent temsilcisi ilk üç haftada Fenerbahçe ve Göztepe'yi mağlup ederken Erzurumspor FK ile berabere kaldı ve 7 puan topladı. Peki, Trabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? İşte, Trabzonspor Gençlerbirliği canlı yayın bilgileri ve maç kadrosu muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Trabzonspor Gençlerbirliği karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor Gençlerbirliği maçı Papara Park'tan ekranlara gelecek.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? Trabzonspor Gençlerbirliği maç kadrosu muhtemel 11!
Başlık ResmiTrabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? Trabzonspor Gençlerbirliği maç kadrosu muhtemel 11!

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig 4. hafta karşılaşması Papara Park'ta 6 Eylül Pazar günü bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

Trabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? Trabzonspor Gençlerbirliği maç kadrosu muhtemel 11!
Başlık ResmiTrabzonspor Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, ne zaman? Trabzonspor Gençlerbirliği maç kadrosu muhtemel 11!

TRABZONSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Onuachu

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Metehan, Abdurrahim, Ousmane, Oğulcan, Franco, Traore, Tiago, Koita

İLGİLİ HABERLER
Filenin Sultanları final canlı yayın bilgileri! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
HABERLER
Filenin Sultanları final canlı yayın bilgileri! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
Kasımpaşa Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11
HABERLER
Kasımpaşa Amedspor maçı hangi kanalda, ne zaman, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11'ler!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"OĞLU VURDU, VALİ OLAYI KAPATTI"
Yakalanan şüpheliden Gülistan Doku itirafı
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
İŞTE DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
Merakla beklenen OVP açıklandı
IMANNOOR GALATAPORT’TA
IMANNOOR GALATAPORT’TA
Moda sahnesinde iddialı adım
ENKAZ ÇIKARILABİLECEK Mİ?
ENKAZ ÇIKARILABİLECEK Mİ?
KKTC Başbakanı Üstel son durumu açıkladı
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
TAM 10 MİLYAR DOLAR!
Kamuda tasarrufun boyutu ortaya çıktı
ALDIKLARI CEVAP OLAY OLDU
ALDIKLARI CEVAP OLAY OLDU
Türk vatandaşlarını provoke etmeye kalktılar!
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ
İneğin peşinden koşarken evin çatısından girdi
BÖCEK DOSYASI GENİŞLİYOR!
BÖCEK DOSYASI GENİŞLİYOR!
İki kadın daha iş vaadi iddiasını anlattı
GECEYE DAMGA VURDU!
GECEYE DAMGA VURDU!
Derbi öncesi güvenliği locanın önüne yığdı
POLİS COPLA MÜDAHALE ETTİ
POLİS COPLA MÜDAHALE ETTİ
İngiltere'den sonra Danimarka sokakları savaş alanına döndü
‘ŞİFA’ NİYETİNE YUTUYORMUŞ
‘ŞİFA’ NİYETİNE YUTUYORMUŞ
Nefes darlığıyla gitmişti, akciğerinden çıkan şaşkına çevirdi
TRUMP KÜPLERE BİNECEK
TRUMP KÜPLERE BİNECEK
Hunter Biden'dan 2028 seçimleri için sürpriz itiraf!
CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ
CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ
Ünlü oyuncunun menajeri açıkladı
TAHMİN NEDEN DEĞİŞTİ?
TAHMİN NEDEN DEĞİŞTİ?
Karahan'dan 'yıl sonu enflasyon' açıklaması
ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM
ÜLKEDE OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM
9 büyük şehirde özel drone timleri kurulacak
'DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'
'DÖNÜM NOKTASINDAYIZ'
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması!
"OSİMHEN YOKSA İŞLER DEĞİŞİR"
Sporting’in eski hocasından Galatasaray analizi
OSCAR'LI YILDIZ İSYAN ETTİ
OSCAR'LI YILDIZ İSYAN ETTİ
Soykırımcı eski askeri reklam yüzü yaptılar
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇMIŞTI
5 MİLYONLUK ALTINLA KAÇMIŞTI
Özbek gelinin düğün öncesi söyledikleri gündem oldu
FİYATI ŞOKE ETTİ
FİYATI ŞOKE ETTİ
Dağınıklığı görünce tavandan inip topluyor!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Henüz 10 yaşındaydı! 80 metrelik kuyuda 4 gün mahsur kalan Eyüb'den acı haber
80 metrelik kuyuda 4 gün mahsur kalan Eyüb'den acı haber
Kaydet
Türk vatandaşlarını provoke etmeye kalktılar! Aldıkları cevap İsrail'de gündem oldu
İsrailli ırkçılara Türk vatandaşından tarihi kapak: Tel Aviv basını ayağa kalktı
Kaydet
Akıllara durgunluk veren olay: İneğin peşinden koşan boğa evin çatısından girdi
İneğin peşinden koşan boğa evin çatısından girdi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.