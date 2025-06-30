Trafikte yürekleri ağza getiren anlar! Görenleri pes dedirtti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yüzüstü yatarak motosiklet kullandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Korkunç olay, Safranbolu-Bartın kara yolunda Kirkille mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün yüzüstü yattığı motosikletle tehlikeli yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Görüntüde motosiklet kullanıcısının hem kendini görüntüleyenleri hem de trafikteki diğer araçlara aldırış etmeden tehlikeli şekilde ilerlediği yer alıyor. Görüntülerin sosyal medya üzerinde yayılması üzerine polis ekipleri motosikletliyi tespit etmek için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı