Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Trafikte yürekleri ağza getiren anlar! Görenleri pes dedirtti

Trafikte yürekleri ağza getiren anlar! Görenleri pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yüzüstü yatarak motosiklet kullandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Korkunç olay, Safranbolu-Bartın kara yolunda Kirkille mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün yüzüstü yattığı motosikletle tehlikeli yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Trafikte yürekleri ağza getiren anlar! Görenleri pes dedirtti - 1. Resim

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Görüntüde motosiklet kullanıcısının hem kendini görüntüleyenleri hem de trafikteki diğer araçlara aldırış etmeden tehlikeli şekilde ilerlediği yer alıyor. Görüntülerin sosyal medya üzerinde yayılması üzerine polis ekipleri motosikletliyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Trafikte yürekleri ağza getiren anlar! Görenleri pes dedirtti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Samsun pidesi dünya sahnesine çıkıyor! Kültür Yolu'yla global lezzet atağıDünyanın en büyüğü! Dev Türk bayrağı dağa ilmek ilmek işleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otomobil şarampole uçtu! Yaralılar var - 3. SayfaOtomobil şarampole uçtu! Yaralılar varİsviçre'den Antalya'ya gelmişlerdi: Gurbetçi aile 1 saatte evlerini kaybetti - 3. SayfaGurbetçi aile 1 saatte evlerini kaybettiYaşlı adamı hayattan koparmıştı... Bir hata yaptı, kaçtı, 4 saat sonra kabusu gerçek oldu! - 3. SayfaBir hata yaptı, kaçtı, 4 saat sonra kabusu gerçek oldu!Ailesi dedektif gibi iz sürdü! Emel Akbaş Bayhan'ın sır ölümü... Mesaj detayı dikkat çekti - 3. Sayfa"Boşanacağım" dedikten 1 dakika sonra...Yerlikaya duyurdu: Yüzlerce kişi yakalandı! Hesaplarındaki para dudak uçuklattı - 3. SayfaYüzlerce kişi yakalandı! Hesaplarındaki para şoke ettiAnadolu Otoyolu'nda tır, minibüse arkadan çarptı: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaAnadolu Otoyolu'nda feci kaza
Sonraki Haber Yükleniyor...