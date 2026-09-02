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Yangın çıkardı, sonra da itfaiyenin müdahalesini izledi!

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Kırşehir'de otluk alanda yangın çıkarıp itfaiyenin müdahalesini izledikten sonra taksiyle bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıyan kadın gözaltına alındı.

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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda "Ateş yaktı, yangının başında dolaştı, itfaiyeyi izledi, sonra fotoğraflarını çekip taksiyle gitti" başlıklı paylaşım üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede ve şüphelinin kullandığı güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Z.D. olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Kent merkezinde gözaltına alınan kadın hakkında, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

İTFAİYENİN MÜDAHALESİNİ İZLEMİŞ

Öte yandan, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otluk alanı yakan şüphelinin, itfaiyenin müdahalesini izlemesi ve ardından taksiyle bölgeden ayrılması yer alıyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kırşehir
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