Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, Rusya’ya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre vermesi iki süper güç arasında yeni bir gerilime yol açtı. “ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır” diyen Pompeo’ya cevap Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi. Putin “Amerikan tarafı ilk önce Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekileceğini açıkladı, ardından bunu niçin yapmaları gerektiğine dair gerekçe aramaya başladı. Temel gerekçe olarak da ‘bu anlaşmayı ihlal etmemiz’ gösterildi. Ancak her zamanki gibi, bizim tarafımızdan bu anlaşmanın ihlal edildiğinde dair bir delil gösterilmiyor” ifadesini kullandı. ABD kongresinin INF sonrasına uygun roketleri yapmak için gereken parayı önceden ayırdığını ifade eden Putin “Karar çoktan sessizce verilmişti. Bizim bunu fark etmeyeceğimizi düşündüler. Pentagon’un bütçesiyle bu füzeler geliştiriliyor. Fakat, bu açıklamanın kamuoyuna yapılmasından sonra bunlar ortaya çıkacak. Diğer adım olarak ise birilerini suçlamak gerekiyordu. Elbette Batı için en basit ve bilinen suçlu Rusya’dır. Bu böyle değil, biz bu sözleşmenin ihlaline karşıyız. Eğer bu olursa, uygun bir şekilde buna cevap vereceğiz” dedi.