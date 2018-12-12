Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisi bulunan 21 Suudi yetkiliye ABD tarafından uygulanan yaptırımların yeterli olduğunu savunarak, "Suudiler zaten bedelini ödedi." dedi. Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Donald Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen ABD'li televizyon kanalı Fox News'ta, Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Fox ve Arkadaşlar" programında Pompeo'yu konuk eden program sunucusu Ainsley Earhardt, cinayetin vahşice işlendiğini ve birilerinin bedel ödemek zorunda olduğunu vurguladı. Pompeo buna karşılık, Kaşıkçı cinayetine karışan 21 Suudi yetkiliye uygulanan ABD'ye giriş yasağı ve ekonomik yaptırımın, Suudiler için yeterli bir ceza olduğunu savunarak, "Suudiler zaten bedelini ödedi." ifadesini kullandı.

Pompeo, şunları söyledi: "Cinayete gerçekten karışan insanlar var ve onları zaten sorumlu tuttuk. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Kimse bu korkunç cinayeti hafife almıyor. Ama unutmayın ki İran, Ortadoğu'da hızla yayılıyor. Herhangi bir bireyin ölümü korkunç ama Avrupa, Ortadoğu ya da ABD'de yüz binlerce insanın ölümü de korkunç bir şey. Başkan Trump ABD'yi korumakta kararlı."

Öte yandan, ABD'li senatörlerin, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan açıklamalarına atıfta bulunan programın diğer sunucusu Brian Kilmeade, Pompeo'ya, "Bin Selman'ın gözlerinin içine bakarken bunu sen de biliyordun değil mi?" sorusunu yöneltmesi üzerine Pompeo, yorum yapmaktan kaçındı.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın cinayet emrini verdiğine yönelik raporu sorulan Pompeo, eski başkanı olduğu CIA'yi yalanlayarak, bu konudaki bazı raporların doğru olmadığını ileri sürdü.