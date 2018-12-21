Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de bir haftadır yaşanan gelişmeler sekiz senedir devam eden iç savaşın sona ermesi için umutları artırdı. İsviçre’nin başkenti Cenevre’de önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Suriye’de anayasa komisyonu kurulması için anlaşmaya varmıştı. Siyasi çözüm için masadaki anlaşmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump da Suriye’deki Amerikan askerlerini çekeceğini duyurdu. Savaşı sona erdirecek açıklama Rusya, İran, Türkiye tarafından olumlu karşılandı. Terör örgütü PKK/YPG paniğe kapılırken Trump’ın açıklamasından saatler sonra daha önce terör örgütüne silah taşıyan onlarca tır, ülkeden ayrılmaya başladı. Daha önce sevkiyatlardan sonra, içlerinin boş olduğu görülebilir şekilde üstleri açık Irak’a dönen tırlar, bu sefer üstleri kapalı şekilde gitti.



AŞİRETLER HAREKETE GEÇTİ

Terör örgütü YPG/PKK’nın topraklarını işgal ettiği Arap aşiretler, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı almasının ardından harekete geçmeye başladı. Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Meclisi, 150 aşireti kurumsal bir çatı altında toplayacak kongresini bugün düzenleyecek. 400 kişilik genel kurucu heyetin, Suriye’nin farklı illerinden temsilcilerin katılımıyla bugün Azez’de bir araya geleceği belirtildi. Meclise, Arap ve Türkmenlerin yanı sıra YPG/PKK’ya muhalif Kürt aşiretlerin de katılımının amaçlandığı bildirildi. YPG/PKK’nın SDG adını kullanarak savaşçı toplandığı aşiretlerden bazıları ise oluşumdan ayrılmayı planlıyor. Bu aşiretler, Özgür Suriye Ordusu ile irtibata geçerek Türkiye ile çalışmak istediklerini iletti.



TRUMP: SÜRPRİZ OLMADI

“Suriye’den çekiliyoruz” açıklamasına başta ABD medyası olmak üzere aralarında Cumhuriyetçilerin de bulunduğu birçok senatörden tepki gelmesine rağmen Trump dün, bu konuda geri adım atmayacağının işaretlerini verdi. Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, sürpriz olmadığını söylediği Suriye’den çekilme kararıyla ilgili yıllardır bunun mücadelesini verdiğini açıkladı. ABD Başkanı, altı ay önce çok açık biçimde Suriye’den çekilmek istediğinde daha uzun kalmaya razı olduğunu belirterek “Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DEAŞ’ın mahallî düşmanları. İşi orada biz yapıyorduk. Eve dönme ve yeniden inşa zamanı” ifadesini kullandı. Trump, ABD’nin, neredeyse bütün vakalarda yaptıklarını takdir etmeyen diğerlerini korumak için trilyonlarca doları ve değerli hayatları harcayıp karşılığında hiçbir şey almayan Orta Doğu’nun polisi olmak isteyip istemediğini sorguladı. Trump, “Sonsuza kadar orada olmak istiyor muyuz? Artık savaşma sırası diğerlerinde...” yorumunu yaptı.

VERİLEN SİLAHLAR TOPLANACAK MI?

Suriye’de 18 noktada üslenen ABD, son 2 yıl içinde müttefiki terör örgütü YPG/PKK’ya binlerce silah ve mühimmat sevk etti. ABD’li yetkililer, teröristlere silah verirken Türkiye’den gelen her tepkinin ardından “DEAŞ tehdidi ortadan kalktığında YPG/PKK’ya sağladığımız silahları geri alacağız” açıklamasında bulunmuştu. Örgütle ilişkisinin taktiksel ve geçici olduğunu vurgulayan ABD’nin çekilme kararından sonra bu sözü tutup tutmayacağı sorusu cevap bekliyor.