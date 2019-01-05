Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Torrance kentinde silahlı saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi. Polis, bölge sakinlerine olayın gerçekleştiği alandan uzak durmaları çağrısında bulundu. İlk bilgilere göre saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Saldırının gerçekleştiği yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği bovling salonunda çok sayıda kişinin kanlar içinde yerde yattığı görülüyor.

Los Angeles Times'a konuşan bir görgü tanığı, saldırının gerçekleştiği bovling salonunda bir konsolun arkasında 15 dakika saklandığını, saldırıdan önce tartışma yaşandığını belirtti.