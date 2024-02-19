6 gün sürecek... İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda hesap veriyor!

Uluslararası Adalet Divanında İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar bugün başladı. 6 gün sürecek duruşmalarda aralarında Türkiye'nin de olduğu 52 ülke ve 3 kuruluş beyanda bulunacak. Uluslararası Adalet Divanında konuşan Filistinli Bakan Maliki, "Gazze'deki soykırım on yıllardır süren cezasızlığın sonucu. İsrail'in cezasızlığına son vermek hukuki zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarını ele alacağı danışma görüşüne ilişkin duruşmalar, Filistin heyetinin sunumuyla başladı. Filistin heyetine Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki başkanlık etti.

Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’nda 19-26 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek kamuya açık oturumlarda bugün Filistinli temsilciler beyanda bulunacak.

Altı gün boyunca 52 ülke ve 3 uluslararası kuruluşun sözlü beyanda bulunacağı duruşmalara, görüşlerini yazılı olarak ileten İsrail katılmayacak. Türkiye'nin 26 Şubat’ta beyan vereceği mahkemede temsilciler 30’ar dakika sunum yapacak. Adalet Divanı’nın duruşmaların sonunda vereceği görüşün yasal olarak bağlayıcı bulunmayacak ancak hukuki ve ahlaki açıdan İsrail üzerindeki baskıyı arttırması bekleniyor.

FİLİSTİN: İSRAİL'İN CEZASIZLIĞINA SON VERMEK HUKUKİ BİR ZORUNLULUKTUR

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Uluslararası Adalet Divanı’nda yaptığı konuşmada, "BM antlaşmasında tüm halkların kendi kaderlerini tayin etme hakkını güvence altına almış ve dünyayı sömürgecilik ve ırkçılıktan kurtarma sözü vermiştir. Ancak Filistinliler on yıllardır bu haktan mahrum bırakılmaktadır" dedi.



Lahey'de UAD önünde Filistin bayraklarıyla gösteri yapıldı

28 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

İsrail Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim tarihinde başlattığı saldırılara aralıksız devam ediyor. Bölgede her gün yeni bir katliam gerçekleştiren İsrail ordusu, tepkilere aldırış etmeden sivilleri hedef alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bölgedeki can kaybına ilişkin yapılan son açıklamada, 7 Ekimden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 985’e, yaralıların sayısının ise 68 bin 883’e yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada bölgede son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda yaşanan can kaybına ait rakamlara da yer verilirken, 127 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin ise yaralandığı aktarıldı.