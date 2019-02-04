Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusunun yüksek rütbelilerine seslenerek, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı. Bolton, açıklamasında “Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezuela halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da, ABD Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya gelmesi hâlinde ona “Dur, dur Donald Trump. Elinizi kana bulayacak hatalar yapıyorsun” diyeceğini söyledi.

“Latin Amerika ve Karayipler ABD’nin arka bahçesi olamaz” diyen Maduro, “Venezuela iç savaşa gidebilir mi?” şeklinde bir soruya “Bu soruya bugün kimse kesin bir cevap veremez. Her şey ABD ve onun Batı ittifakının saldırganlık ve çılgınlık düzeyine bağlı. Ve ülkemizi savunmak için hazırlık yapıyoruz” diye cevap verdi. Venezuela halkının bir militan gibi organize olduğunu, 50 bin savunma birliği kurulması talimatını verdiğini belirten Maduro “Çatışma durumunda halk nereye gideceğini ve nasıl savunacağını biliyor” dedi.

Öte yandan kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, muhalefeti 12 Şubat’ta kutlanan “Gençlik Günü”nde yeniden büyük gösteriler düzenlemeye çağırdı.

Henüz darbe çağrıları ordu kanadında bir karşılık bulamasa da muhalif kesim Maduro’ya karşı önemli noktalara ABD bayrakları asmaya başladı.

ABD’Yİ İKİNCİ VİETNAM BEKLİYOR

Venezuela’nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero, ABD’nin ülkesine askerî müdahalesinin an meselesi olduğunu belirterek “ABD’nin Kolombiya’da 8 askerî üssü var. Kolombiya üzerinden müdahaleyi deneyecekler. Ama milyonlarca kişi de uzun bir direniş için bekliyor. Her türlü silahı da kullanmaya hazırlar. Trump Üçüncü Dünya Savaşı’nı bekliyor. Ama ABD muhtemelen Vietnam’dakine benzer bir durumla karşılaşacak” dedi. Türkiye’nin ülkesine verdiği desteğe değinen Valero “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bütün Türk halkı Venezuela’yı davasında destekliyor. Erdoğan ve Türk halkına minnettarız” şeklinde konuştu.