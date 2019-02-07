Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron, Ermeni derneklerinin koordinasyon konseyi olan Ermeni Organizasyonlar Koordinasyon Konseyinin (CCAF) gelenekselleşen yemeğinde aldığı skandal kararı açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı daha sonra Twitter’da yaptığı paylaşımda “Fransa tarihle yüzleşir. Gelecek birkaç hafta içerisinde söz verdiğim gibi 24 Nisan’ı Ermeni soykırımını anma günü ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı. Macron’a Türkiye’den tepki yağdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Macron’un açıklamasını kınadıklarını ve bu kararın Türkiye açısından hiçbir hükmünün olmadığını söyledi. Kalın, sözde Ermeni soykırımı iddialarının hiç bir hukuki temeli olmayan, tarihî gerçeklere aykırı, siyasi bir yalan olduğunu vurguladı. Kalın “Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın 2005 yılında tarihi gerçeklerin aydınlatılması için yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısından kaçanlar, tarihi olayları manipüle etmeye çalışmaktadırlar. Geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse Türkiye’yi işlemediği bir suçtan dolayı itham edemez ve tarihimize leke süremez. Ülkesinde siyasi sıkıntılar yaşayan Sayın Macron’un günü kurtarma gayretiyle tarihî hadiseleri politik malzeme hâline getirmesini kınıyor ve reddediyoruz” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Macron, tarihle yüzleşmeyi siyaset konusu yapmak istiyorsa, kendi ülkesinin tarihiyle yüzleşmeyi tercih etmelidir” dedi.