Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşenler defnedilmeye başlandı. İlk olarak Suriyeli Halid Mustafa ve oğlu Hamza Mustafa için cenaze töreni yapıldı. Polis eskortuyla mezarlığa getirilen şehit baba ve oğulun cenaze merasimine, Yeni Zelanda’nın yanı sıra çok sayıda ülkeden gelen Müslümanlar katıldı. Daha sonra Cüneyd İsmail (36), Eşref Ali (58) ve ismi açıklanmayan bir kişi de ayrı törenlerde defnedildi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 30 saldırı kurbanının kimliğinin belirlendiğini ve ailelerinin, cenazeleri teslim alabileceğini açıkladı. Başbakan Ardern, hayatını kaybedenler için cuma günü ülke genelinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını söyledi. Yaşanan trajedinin büyüklüğünden dolayı alışılagelmiş 1 dakikalık saygı duruşu yerine 2 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ardern, kadınlardan da Müslümanlarla dayanışma göstermeleri için başörtüsü takmalarını istedi. Ayrıca farklı etkinlikte Yeni Zelanda radyo kanalı Radio NZ ve televizyon kanalı TVNZ’de ezan okunacağını da duyurdu.

Öte yandan Başbakan Ardern, aynı zamanda yardımcısı olan Dışişleri Bakanı Winston Peters’ı Türkiye’ye gönderiyor. Adren, “Türkiye’de yapılan açıklamaların ardından Başbakan yardımcımızı gönderiyorum. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşecek” dedi.

BM MEYDANINA 50 SECCADE

Bu arada BM Cenevre Ofisi önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, terör saldırısını kınadı. Müslümanlar için saygı duruşu ve Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın ardından eylemciler, BM meydanına saldırıda hayatını kaybeden 50 Müslüman için 50 seccade serdi.