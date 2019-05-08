Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’ta doğalgaz sondaj çalışmaları başlatan Türkiye’yi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e şikâyet etti. Genel Sekretere bir mektup yazan Anastasiadis “Bu uluslararası hukukun açık bir ihlali veya Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin (MEB) ihlali olduğu düşünüldüğünde diyebilirim ki, ikinci bir istiladır” dedi.

Türkiye’nin sondaj adımı ile Kıbrıs’ta görüşmelerin başlamasına da aşılmaz engeller konulduğunu savunan Anastasiadis “Hiç kimse tehditler altında barıştan söz edemez. Türkiye’nin faaliyetleri yıkıcı darbedir. Şüphesiz Türkiye’nin davranışının bir sonucu olarak üstesinden gelinmez problemler çıktı. Sizin de anlayabileceğiniz gibi tehditler altında barıştan söz edilemez ve bu sadece tehdit değil uluslararası hukukun ihlalidir” dedi.

BM: GERGİNLİK AZALTILMALI

BM Genel Sekreteri Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric ise “Genel Sekreter gerginliğin azaltılması için çaba harcanmasını istiyor. Açık denizdeki hidrokarbonlar Kıbrıs’taki her iki toplum için potansiyel faydadır” dedi. Türkiye, 3 Mayıs’ta Fatih sondaj gemisi ile Kıbrıs’ın 60 kilometre batısında doğalgaz çalışmalarına başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump’ın “sondajı durdurun” çağrısından cesaret alan Rumlar “Fatih gemisinin personeli için uluslararası tutuklama emri çıkarırız” diye tehdit etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye ve KKTC’nin hakları tartışma götürmez” diyerek Rumlara rest çekmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da “Bölge içi ve dışı aktörlerce yapılan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değil” bilgisini paylaştı.