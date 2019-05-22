Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasında son günlerde karşılıklı açıklamalarla artan gerginliği değerlendirdi.

İran'ın bölgede kontrol ettiği silahlı gruplar üzerinden ABD'ye karşı doğrudan savaş yerine vekalet savaşına girebileceğine ilişkin yorumların sorulması üzerine Felahetpişe, "Hiçbir şekilde hiçbir tür savaşa girmeyeceğiz. İran tarafından hiçbir grup vekalet savaşına girdiğini ilan edemez." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) El-Fuceyra Limanı yakınlarında geçen hafta petrol tankerlerinin sabotaja uğramasının İran'la ilgisinin olmadığını söyleyen Felahetpişe, "Savaş başlatmamak İran'ın siyasetidir. Bu yüzden bu tür eylemlerin bizim siyasetimizle bir ilgisi yok. Biz olayla ilgili soruşturmanın sonuçlanmasını bekliyoruz ve bu gibi eylemlerin şüpheli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Felahetpişe, bölgedeki bazı aktörlerin ABD'yi Orta Doğu'da savaşa çekmek istediğini sözlerine ekledi.

ABD-İran gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

BAE, farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında 12 Mayıs'ta sabotaja uğradığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan da ülkenin doğu bölgesindeki rezervlerden, batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna 14 Mayıs'ta drone saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.