Rusya, ABD ve müttefiklerine, Basra Körfezi'nde durumu kötüleştirmeme çağrısı yaptı. 

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da  Basra Körfezi ve Venezuela'daki duruma ilişkin gazetecilerin sorularını  cevapladı.

Basra Körfezi'ndeki durumla ilgili Ryabkov, "Sinirleri bozma niyetiyle  hareket eden ABD ve müttefiklerinin, Basra Körfezi'ndeki durumu kötüleştirmemesi  gerekiyor." dedi.

Ryabkov, Rusya'nın Venezuela'daki darbe girişimine karşı direniş  göstereceğinin de altını çizerek "ABD'nin teşvikiyle darbe girişimlerine devam  edilecek." ifadesini kullandı.

Ryabkov, Rusya'nın ABD ile iyi ilişki kurmak için her türlü çabayı  göstereceğini sözlerine ekledi.

Körfez'deki olaylar

ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir  amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli  B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Körfez'e sevk  etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı  hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington"  amfibi çıkarma gemisi ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye  gönderildiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın BAE  açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti. Bunun üzerine  ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar  gerçekleştirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, gelişmeler üzerine 15 Mayıs'ta Bağdat  Büyükelçiliğindeki tüm ikinci derecedeki personelden Irak'ı terk etmesini  istemişti.