Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Ticaret Bakanlığı, dün kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. 90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama vb uygulamalarına sahip olamayacak.

Huawei CEO'su Yu Chengdong, şirketin kendi işletim sistemi için merakla beklenen tarihi verdi. Yu, yaptığı açıklamada işletim sisteminin 2020 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını belirtti.

Henüz adı açıklanmayan işletim sisteminin hem mobil hem de dizüstü bilgisayarlar için uygun bir platform olacağı gelen konuşulanlar arasında bulunuyor.

Alınan yasak kararları sonrasında ise bazı teknolojileri şirketleri Huawei’ye sırtını dönmüş durumda. Bunlar; Google, Microsoft, Qualcomm, Intel, Lumentum, Panasonic, ARM, Vodafone, EE olarak görülüyor. Zaman içerisinde bu listenin artması öngörülüyor.