Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

May’in istifası ile boşalan iktidardaki Muhafazakâr Parti liderliği koltuğu için on aday yarışacak. En güçlü aday, 2008-2016 yıllarında iki dönem Londra Belediye Başkanlığı ve 2016-2018 yıllarında Dışişleri Bakanlığı yapan Boris Johnson. Johnson, Kurtuluş Savaşı’na muhalefet ettiği için halk tarafından linç edilen Damat Ferit Paşa hükûmetinin İçişleri Bakanı Ali Kemal Bey’in, İngiliz eşinden olan torunun oğlu olarak Türkiye ile de kan bağına sahip olmasıyla biliniyor.

PAKİSTANLI SAJİD

Bir başka aday ise 49 yaşındaki Pakistan kökenli Sajid Javid. May kabinesinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Javid, seçilmesi hâlinde İngiltere’nin ilk Müslüman başbakanı da olacak. Javid, daha önce iskan, ekonomi ve kültür bakanlığı görevlerinde de bulundu.

23 TEMMUZ’DA SEÇİLECEK

Adaylar 13 Haziran’da partinin Avam Kamarası grubunda oylanacak. 17 milletvekili oyunu alanlar 17 Haziran’da ikinci turda yarışacak. Bu turda en az 33 milletvekilinin oyunu alanlar sonraki tura kalacak. Avam Kamarasındaki parti grubu oylamaları, aday sayısı ikiye düşene kadar devam edecek. Son iki aday, partinin yaklaşık 125 bin üyesinin posta yoluyla kullanacağı oylarla yapılacak seçime girecek. 22 Temmuz’da sona erecek oylamanın ardından, 23 Temmuz’da partinin yeni lideri ve ülkenin başbakanlık konutu “10 numara”nın yeni sakini ilan edilecek.