Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, "ABD stratejik ortağı Türkiye ile ilişkisine çok değer verir. İlişkilerimiz çok katmanlıdır sadece F-35'e indirgenemez. Türkiye ile güvenlik konusunda çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

ABD merkezli Arapça yayın yapan El Hurra kanalına konuşan Pentagon Sözcüsü, Washıngton ile Ankara arasındaki stratejik ortaklığa vurgu yaptı. ABD'nin attığı adımların geri çevrilebileceğine dikkat çekti.

Andrews, "Eğer Türkiye S-400 almaktan vazgeçerse ABD, Türkiye’yi memnuniyetle programa geri kabul edecektir. Şunun anlaşılmasını isteriz; ABD, Türkiye'nin F-35 programına katılımını kademeli olarak, saygılı ve titiz bir şekilde en üst düzey karşılıklı temaslar yürütmek suretiyle sonlandırıyor. Türkiye S-400'lerden vazgeçerse o zaman F-35 programına devam edebiliriz." dedi.

"ABD ve Türkiye güçlü stratejik ortaklar" şeklinde konuşan Pentagon Sözcüsü, Türkiye'ye Patriot Hava Savunma Sistemi satışı için görüşmelerin sürdüğüne vurgu yaptı.

Andrews, "Türkiye'nin meşru hava savunma sistemlerine nasıl yardımcı olabileceğimiz görüşmeye devam ediyoruz. Ancak bu görüşmeleri iki taraf arasında gizli tutuyoruz" dedi.

F-35'lerin dünyanın en gelişmiş savaş uçakları olduğuna vurgu yapan ABD'li yarbay, "F-35 programı sürecek, Türkiye'nin programda kalmasını ummaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.