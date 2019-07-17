PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den ise aksi bir çıkış geldi. TBMM’da partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Yargı paketi’ dediler, S-400 paketi getirdiler. Ülkenin ihtiyacı S-400 değil. Ülkenin ihtiyacı acil demokrasi, adalet ve barışken siyasi iktidar halkın kaynaklarını savaş araçlarına harcıyor. ‘Türkiye ittifakı’ dedikleri aslında S-400 ittifakıdır. Bu ülkeyi kadınlar yönetseydi ne S-400 olurdu, ne güvenlikçi politikalar. Demokrasi, özgürlük, adalet olurdu” diye konuştu.
HDP şaşırtmadı! Ülkenin ihtiyacı S-400 değilmiş
17.07.2019 - 06:31 | Son Güncelleme: 17.07.2019 - 06:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Parçaları peyderpey Türkiye’ye gelen S-400 füzelerinin alınması gerektiği konusunda ülke içinde her kesimden destek yağdı.
PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den ise aksi bir çıkış geldi. TBMM’da partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Yargı paketi’ dediler, S-400 paketi getirdiler. Ülkenin ihtiyacı S-400 değil. Ülkenin ihtiyacı acil demokrasi, adalet ve barışken siyasi iktidar halkın kaynaklarını savaş araçlarına harcıyor. ‘Türkiye ittifakı’ dedikleri aslında S-400 ittifakıdır. Bu ülkeyi kadınlar yönetseydi ne S-400 olurdu, ne güvenlikçi politikalar. Demokrasi, özgürlük, adalet olurdu” diye konuştu.
Etiketler : hdp,hdp s400,
637507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/637507.aspx
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