Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’den ise aksi bir çıkış geldi. TBMM’da partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Yargı paketi’ dediler, S-400 paketi getirdiler. Ülkenin ihtiyacı S-400 değil. Ülkenin ihtiyacı acil demokrasi, adalet ve barışken siyasi iktidar halkın kaynaklarını savaş araçlarına harcıyor. ‘Türkiye ittifakı’ dedikleri aslında S-400 ittifakıdır. Bu ülkeyi kadınlar yönetseydi ne S-400 olurdu, ne güvenlikçi politikalar. Demokrasi, özgürlük, adalet olurdu” diye konuştu.

