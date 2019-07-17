ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de Türk diplomatlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
ABD Büyükelçiliğinden Erbil’deki saldırıya kınama
17.07.2019 - 18:18 | Son Güncelleme: 17.07.2019 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Erbil’de Türk diplomatlara yönelik silahlı saldırıyı kınadı.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de Türk diplomatlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadığını duyurdu.
Etiketler : ABD,
637654 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/637654.aspx
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