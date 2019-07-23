Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay sonucu bölgeye çok sayıda ambulans aktarılırken polis tarafından yapılan açıklamada henüz kimliği belirlenememiş teröristlerin özelikle halkı hedef aldığı kaydedildi.
Pakistan’da patlama: 3 ölü, 15 yaralı
23.07.2019 - 20:12 | Son Güncelleme: 23.07.2019 - 20:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’ın Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : pakistan,
639090 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/639090.aspx
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