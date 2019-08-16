Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Cebelitarık Başsavcısı, İran’a ait tankerin alıkonulma süresinin uzatılması için herhangi bir sebeplerinin bulunmadığını belirtti. Fakat ABD Savunma Bakanlığı, Cebelitarık Yüksek Mahkemesine son dakika bir başvuruda bulunarak tankerin serbest bırakılmamasını talep etti. Bu gelişmelerin ardından dün ilk olarak ‘Grace 1’in 43 gündür tutuklu bulunan kaptanı ve 3 mürettebatı sabah saatlerinde serbest bırakıldı. Daha sonra da Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerinin serbest bırakılmasına karar verdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, “Cebelitarık hükümetinin İran’dan ‘Grace 1’in Suriye’ye gitmeyeceğine dair güvence almış olmasını dikkate alıyoruz. İran verdiği güvencelere sadık kalmalıdır” açıklaması yaptı.