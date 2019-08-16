Cebelitarık Başsavcısı, İran’a ait tankerin alıkonulma süresinin uzatılması için herhangi bir sebeplerinin bulunmadığını belirtti. Fakat ABD Savunma Bakanlığı, Cebelitarık Yüksek Mahkemesine son dakika bir başvuruda bulunarak tankerin serbest bırakılmamasını talep etti. Bu gelişmelerin ardından dün ilk olarak ‘Grace 1’in 43 gündür tutuklu bulunan kaptanı ve 3 mürettebatı sabah saatlerinde serbest bırakıldı. Daha sonra da Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerinin serbest bırakılmasına karar verdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, “Cebelitarık hükümetinin İran’dan ‘Grace 1’in Suriye’ye gitmeyeceğine dair güvence almış olmasını dikkate alıyoruz. İran verdiği güvencelere sadık kalmalıdır” açıklaması yaptı.
İran tankeri artık serbest
16.08.2019 - 06:46 | Son Güncelleme: 16.08.2019 - 06:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’e bağlı Cebelitarık özerk yönetimince Suriye’ye petrol taşıdığı gerekçesiyle 4 Temmuz’da alıkonulan ‘Grace 1’ adlı İran tankeri dün serbest bırakıldı.
Etiketler : iran,tanker,
644022 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/644022.aspx
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