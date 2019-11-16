Hindistan'da pilot M. Sheokhand ve binbaşı Deepak Yadav'ın kontrolünde eğitim uçuşuna çıkan MiG-29K savaş uçağı kalkıştan bir süre sonra Goa'da düştü. Her ikisinin de durumlarının iyi olduğu açıklandı. MiG-29 savaş uçağının Goa kıyılarında uçarken, bir kuşun uçağın sağ motoruna çarpması sonucu alev aldığı aktarıldı. Uçak maddi hasar görürken, uçağın içerisindekiler kurtuldu.
Hindistan’da savaş uçağı düştü
16.11.2019 - 13:49 | Son Güncelleme: 16.11.2019 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’ın Goa eyaletinde MiG-29K model bir savaş uçağı, eğitim uçuşu esnasında düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : savaş uçağı,Hindistan,
662970 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/662970.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER