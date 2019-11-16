Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’nın Venedik kentinde meydana gelen sel felaketinde maddi zararın 1 milyar euro olduğu belirtilirken, su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Messaggero yaptığı açıklamada,

“Kentte suların yükselmesiyle oluşan zararın tahmini 1 milyar euro olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, sular çekilip, her şey kuruduktan sonra suların, evlere, iş yerlerine, kültürel ve sanatsal varlıklarımıza ne kadar zarar verdiğini anlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese de kentte incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Venedik’in sadece Venediklilere ya da İtalyanlara değil, bütün dünyaya ait olduğunu belirterek, "Kesinlikle korunması gereken bir yer. Öncelikle İtalya’nın ilgilenmesi ardından herkesin özel ilgi göstermesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum." dedi.