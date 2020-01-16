Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi. Polis ekipleri olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının sebebiyle ilgili bilgi vermeyi reddetti, avukatı ofisin dışına çıkararak içerideki aramaya devam etti. Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazeteciyi, gece yarısı serbest bırakan polis ekipleri, biri Türk vatandaşı dört kişiyi ise ofiste sabah saatlerine kadar alıkoydu. Söz konusu gazeteciler günün erken saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldü.

AÇIKLAMA YAPMADILAR

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur, Mısır Dışişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunarak, konuyu başından bu yana yakından takip ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği nezdinde gerekli girişimlerde bulundu. AA ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti. Ancak herhangi bir cevap alamadılar.

ANKARA’DAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Mısırlı güvenlik güçlerinin AA ofisini basarak çalışanları gözaltına almasına sert tepki gösterdi. “Bu, Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz” denildi. Mısır’ın Ankara’daki Maslahatgüzarı da Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.