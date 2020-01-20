Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu dünya, insanoğluna artık dar geliyor. Ufkunu gökyüzüne diken insan, orada kendisine yeni bir hayat kurmak istiyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek ama bu işin de ticarete dönüşeceği aşikâr. NASA JPL öncü mühendisi ve Airspace Experience Technologies (ASX) kurucusu Dr. Anita Sengupta’ya göre gelecekte ticari uzay seyahati önemli olacak. Mars’ta bir koloni kurulacağına kesin gözle bakan Sengupta “Ay’a ve Mars’a çok gidilecek. İleride 100 bin (590 bin TL) ya da 200 bin dolar (1 milyon 180 bin TL) ödeyen herkes uzaya gidebilir” dedi. Hava araçlarının kargo aplikasyonunu 2023’de hizmete sunacaklarını kaydeden Sengupta “2025’de yolcu hizmeti vereceğiz. Bunu 15 kente uygulayacağız. Hava araçlarımız helikopter ve uçak karışımı bir model olacak. UBER bizimle ilgileniyor. Aracımız, 12 bin fite kadar çıkabiliyor ve 20 desibellik bir sesi var. Kısa mesafelerde kullanılacak. Karbon emisyonu da sıfır olacak” açıklamasında bulundu. Bilim adamı, gençlere de bu işe yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.