Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal basında çıkan haberlerde, Meksika Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) tarafından 2019'a ait istatistiklerin yayımlandığı belirtildi.

Haberlerde, yayımlanan verilere de yer verildi. Buna göre, geçen yılın ilk 6 ayında yaşanan cinayetler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,23 düşerek 17 bin 198 oldu.

Veriler ayrıca, Meksika'da günde ortalama 95 kişinin öldürüldüğünü de ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin 10 Temmuz 2019'da yayımlanan raporunda da tüm Latin Amerika ülkeleri arasında en fazla cinayet oranına sahip ülkeler Meksika, Venezuela, Brezilya olarak açıklanmıştı.

Raporda, bölgede günde 400, yılda ortalama 146 bin kişinin öldüğü belirtilmişti.

Cinayetlerin büyük çoğunluğunun uyuşturucu kartellerinin birbirleriyle olan mücadelesinden kaynaklandığı biliniyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un seçim kampanyasındaki en önemli vaatlerinden biri, ülkedeki şiddet olaylarını azaltmaktı.

300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadele ile içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.