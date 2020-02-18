Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmayla, Doğu Akdeniz’de iki ülke arasında Münhasır Ekonomik Bölge oluşturulmasına dair önemli bir adım atılmıştı. Anlaşmadan rahatsız olan Yunanistan, ilk olarak Libya Büyükelçisi’ni sınır dışı etmiş daha sonra Türkiye’yi, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet ederek müeyyide talebinde bulunmuştu. Yunanistan’ın saygın medya kuruluşlarından Kathimerini, dünkü manşetinde, Türkiye ile Yunanistan arasında krize sebep olan Libya meselesinde kaybedenin Atina olduğunu yazdı. Kathimerini “Yunanistan elinden geleni yapıyor ama BM, Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmadan doğan yeni Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını kabul edecek” diyerek kazanan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Atina ile Ankara arasında gerilim devam ederken diplomatik çabalar da sürüyor. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar hafta içinde Brüksel’de Yunan mevkidaşı Nikos Panagiotopoulos ile bir araya gelmişti. Görüşmede, iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat 2020 tarihlerinde Atina’da yapılmasına kararlaştırılmıştı. Gazeteye konuşan Yunan bakan “Müzakerelerin herhangi bir şey ifade etmesi, bölgede gerginlikleri azaltan komşumuzun niyetlerine bağlı” diye konuştu.