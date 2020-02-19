Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgesine sığınıyor. İdlib kent merkezi ve çevresi, İdlib’in güneyi ve güneydoğusu ile Halep’in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Ocak 2019’dan bu yana Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bine ulaştı. İdlib’deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.