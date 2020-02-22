Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Slovakya'nın Kechnec kentinde Slovakya Ekonomi Bakanı Peter Ziga ile görüşen Bakan Szijjarto, basına açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, Macaristan ile Slovakya arasındaki doğal gaz boru hattının kapasitesini 5,3 milyar metreküpe çıkarmak istediklerini, bu konuda çalışmalara yazın başlanacağını kaydetti.

TürkAkım hattından Macaristan ve Slovakya'ya doğal gaz aktarılmasının her iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirten Bakan Szijjarto, ''2021'de TürkAkım hattı üzerinden Macaristan'a büyük miktarda doğal gaz ulaşacak. Bu doğal gazın kullanılmayan kısmını Slovakya'ya aktarmaya hazırlanıyoruz.'' dedi.

TürkAkım projesi

Toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya her gün gaz taşınıyor.

Boru hattı 8 Ocak 2020'de İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla açılmıştı.

Boru hattından Macaristan'a 2021'de doğal gaz ulaşması bekleniyor.