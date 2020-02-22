Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak 2019’dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı iki milyona ulaştı. Suriyelilerin bazıları, eşyalarını kamyonet ile taşırken bazıları da motosiklet üzerinde taşıyabildikleri eşyalarıyla göç etmeye çalışıyor. Göç edenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türk ordusunun terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgelerine sığınıyor. İdlib’deki kamplar kapasitenin üzerine ulaşırken, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması sebebiyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile yapılacak yardımları bekliyor.