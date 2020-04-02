Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Sağlık Bölümü’nden yapılan açıklamada, “2 Nisan saat 07.00 itibariyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde ilk korona virüs vakası saptanmıştır. Askeri hastanede görev yapan kadın doktorumuzun testi pozitif çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı. Olaya ilişkin olarak 140 silahlı kuvvetler personeli karantinaya alındı.

Öte yandan Ukrayna’da virüsle mücadele eylem planı dahilinde uygulanan karantina kararları istikrarlı şekilde sürdürülüyor. Ülkedeki vaka sayısı 804’e, ölü sayısı ise 20’ye çıktı.