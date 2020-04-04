Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin hükümeti yayılan korona virüs salgını nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'daki El Halil kentine bağlı Halhul ve Nablus kentinin güneydoğusundaki Kasra beldelerini karantina altına aldı. İki beldeye giriş ve çıkışlar yasaklanırken, polis ise beldelerin içinde devriye atarak halka evlerinde kalmaları uyarısı yaptı. Filistin'de Korona vakası artmaya devam etmesiyle ülkede dün olağanüstü hal 30 güne daha uzatıldı.

Öte yandan, Filistin'de 8'i çocuk 23 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 194'e yükseldi.