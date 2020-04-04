Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te hastanede tedavi gören 79 yaşındaki kadının koronavirüsten hayatını kaybettiği açıklandı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart'ta hastaneye kaldırılan kadının bugün saat 09.00’da hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Gürcistan hükümeti tarafından koronavirüs salgını hakkında bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısının 1 olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca, koronavirüs teşhisi konan kişi sayısının 156'ya ulaştığı, 5 bin 114 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğu ifade edildi.