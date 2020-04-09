Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi (küresel salgın) haline gelen koronavirüsü Japonya'da 3 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Böylelikle 11'i daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 116'ya yükseldi.

Vak'a sayısındaki artış sürüyor

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre ülkedeki toplam vak'a sayısı ise 5 bin 694'e ulaştı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinden 4 bin 982 kişiye korona virüsünün bulaştığı açıklandı.

107 hastanın durumu kritik

Şu ana kadar bin 270 korona virüsü hastasının iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtilirken ülke genelinde 107 kişinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ifade edildi.