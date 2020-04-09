Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan sınır kapılarını sorunsuz işletmesi uluslararası taşımacılık açısından önem taşıyor.

Türkiye'nin Gürcistan'la olan Çıldır-Aktaş Gümrük ile Türkgözü Sınır Kapıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolcu trafiğine kapatılmasına rağmen yük taşımacılığı devam ediyor.

"Müthiş bir trafik yönetiyoruz"

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye ile Gürcistan'ın Kovid-19'la mücadelesi, bu dönemde iki ülkenin uluslararası nakliye operasyonlarını ortak yönetmesi gibi konuları AA muhabirine değerlendirdi.

Dünya genelinde Kovid-19 salgını yaşandığını hatırlatan Yazgan, "Dünyanın son 100 yıldır yaşadığı en ciddi ve ilginç diyebileceğimiz kriz ve salgınla karşı karşıyayız. Bu salgın bizler açısından iki ülke arasında yönetilmesi gereken pek çok konuyu ortaya çıkardı. Bunların en önemlilerinden biri tedarik zincirlerinin devam etmesidir." dedi.

"Bir yandan karşılıklı olarak vatandaşların seyahatlerini kısıtlıyoruz, öbür yandan da Gürcistan ve Türkiye’nin Avrupa ile Orta Asya arasında oluşturduğu bu köprüyü işletmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullanan Yazgan, tır şoförleri ve taşımacılığının bu zincirin en önemli parçası olduğunu vurguladı.

Gürcü mevkidaşlarıyla iş birliği içinde ciddi boyutta bir nakliye operasyonunu başarılı bir şekilde yönettiklerini aktaran Yazgan, şunları söyledi:

"Türkiye’den gelip Gürcistan’dan geçen yıllık tır sayısı 180 bindir. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Moldova, Bulgaristan, Balkan ülkeleri ve Avrupa. Bu zincire onları da dahil ettiğiniz zaman müthiş bir trafik yönetiyoruz."

Yazgan, Kovid-19 ile ilgili hem salgının hem de halk sağlığının yönetilmesi gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla bir yandan halk sağlığı ve salgın yönetimine ilişkin önlemler almak zorundayız, öbür taraftan da bu önlemlerin alınabilmesi için gereken bu tedarik zincirini korumak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu. Yazgan, şöyle devam etti:

"Tabii ki sorunlar çıkıyor. Türkiye ve Gürcistan makamları olarak bu sorunları tek tek ele alıyoruz. Bu konuların hepsi iki ülke, iki dost, komşu, akraba, stratejik ortak ülke arasında bizim bu dönemde günlük mesaimizin büyük bir bölümünü oluşturuyor."

Kovid-19 salgınına karşı ülkelerin ortak çaba sarfetmesi gerektiğini kaydeden Yazgan, "Biz bu riski yönetmek zorundayız. Gürcistan’la iş birliğimiz bu bakımdan önemli ve iyi sonuçlar veriyor. Bunu söylemekten büyük memnuniyet duyuyorum." şeklinde konuştu.

Yazgan, salgından dolayı Gürcistan'da işini kaybeden veya ekonomik olarak zor duruma düşen Türk vatandaşlarını Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği veya Batum Başkonsolosluğu’na başvurmaya çağırdı.

Büyükelçilik koordinasyonunda Gürcü ve Türk İş Adamları Derneği (GÜRTİAD) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğiyle (MÜSİAD) birlikte başta başkent Tiflis olmak üzere çeşitli bölgelerde ve kentlerde çok sayıda aileye gıda ve temizlik malzemeleri dağıttıklarını dile getiren Yazgan, bazı Türk tekstil firmalarının da Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanlığı’yla iş birliği çerçevesinde salgın döneminde maske üretmeye başladığını sözlerine ekledi.