Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hindistan ile Pakistan sınırında bulunan "Keşmir Kontrol Hattı" (LoC) boyunca hava sahasının ihlal edildiği gerekçesiyle Hint İHA’sının düşürüldüğü belirtildi. ISPR, “Bu kışkırtıcı eylemde, Hint İHA’sı Keşmir Kontrol Hattı'nı 600 metre ihlal etti. Buna Pakistan ordusu Hint İHA’sını düşürerek karşılık verdi. Hindistan tarafından yapılan bu tür eylemler, 2003'te yapılan ateşkes anlaşmalarını ihlal ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Pakistan, geçtiğimiz yılın Mart ayında da sınırı 150 metre ihlal eden bir Hint İHA’sını düşürmüştü.