Libya'daki Beni Velid şehri Belediye Başkanı, Hafter milislerinin kenti terk ettiğini duyurdu.
Libya'daki Beni Velid şehri Belediye Başkanı, Hafter milislerinin kenti terk ettiğini duyurdu
05.06.2020 - 15:06 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'daki Beni Velid şehri Belediye Başkanı, Hafter milislerinin kenti terk ettiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Libya,Beni Velid,Hafter,
709101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/709101.aspx
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