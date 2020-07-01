Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Fransa'nın ise Libya'da bir darbeciyi desteklediğini söyleyerek "Türkiye başından beri anlaşmalar çerçevesinde şeffaf davrandı. Peki, Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır. Sorduğunuz zaman da Hafter'e silah vermediğini söylüyor. Ama bütün gerçekler ortada, raporlar ortada" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu "Hangisi daha tehlikeli? Kimin oradaki mevcudiyeti daha riskli? Elbette Fransa'nın" diye konuştu. Çavuşoğlu "Macron ve Macron'un yönettiği veya yönetemediği Fransa, bir sömürgeci anlayışla, geçmişte tüm Afrika'yı istikrarsızlığa kavuşturduğu gibi 2011'de Libya'yı bombalayıp terk ettiği gibi, şimdi de yıkıcı bir anlayışla Libya'da sadece kendi çıkarları ve emelleri için bulunuyor. Önce dürüst olsunlar, sonra Türkiye'yi eleştirsinler. Türkiye'ye bu şekilde saldırmanın iç siyasette de Macron'a bir faydasının olmadığını kendisi de gördü. Umarım bundan da ders alır" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Yunanistan’ın mültecilere karşı uygulamalarını da gündeme getirerek “Teknelerini batırmak, ölümlerine sebep olacak şekilde davranmak, insanlık dışı şartlarda kamplarda tutmak ve en önemlisi iltica haklarını kullandırmamak gibi politikalarla Yunanistan mültecilerin haklarını ihlal etmektedir” dedi.