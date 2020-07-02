Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesini pandemi sebebiyle video-konferansla gerçekleştirdi. Zirvenin basına açık bölümünde konuşan Erdoğan, 2017 Kasım'ında başlatılan zirve sürecinin; Suriye'de barış, güvenlik ve istikrarın tesisine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Erdoğan "Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükûnetin tesisi ve ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunması temel önceliklerimizdir" dedi. Suriye'nin terör örgütleri eliyle parçalanmaması için büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Erdoğan "Gerektiğinde fiilî müdahalede bulunarak, insani dramın ve bölücü emellerin önüne geçtik. Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Astana garantörleri olarak sergileyeceğimiz iş birliği, hiç şüphesiz bu ülkenin geleceğini de belirleyici olacaktır" dedi.

ASKERÎ SEÇENEK ÇÖZÜM DEĞİL

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, virüs sonrası normal toplantıyı kısa sürede İran'ın ev sahipliğinde gerçekleştirme temennisinde bulundu. Ruhani, İran olarak da siyasi çözümden yana olduklarını, askerî seçeneklerin çözüm getirmeyeceğini söyledi. ABD'nin Suriye'ye Sezar Yasası yaptırımlarını eleştiren ve "ekonomik terörizmdir" diyen Ruhani "ABD, askerî baskılar ve terörist örgütler vasıtasıyla elde edemediğini, ekonomik baskılar ve Suriye halkını cezalandırarak elde edemeyecek" dedi. Ruhani, Suriye’nin toprak bütünlüğü vurgusu yaptı. Astana sürecinin, Suriye krizinin barışçıl çözümüne katkı sunan tek süreç olduğunu dile getiren Ruhani, Suriyeli mülteci ve sığınmacıların dönüşleri için uluslararası toplumun da yardımcı olması gerektiğini kaydetti. Ruhani "Siyasi hedeflerin gerçekleştirilmesi için öne sürülecek her türlü şart, bu süreci zarara uğratacaktır" diye konuştu. İHA

Tahran'a gidebilirim

Putin, ABD’nin Suriye yaptırımlarını kınayarak “Yaptırımlar, sıkıntıları arttırıyor, hukuka aykırı" dedi. Suriye ile ilgili tüm kararların uygulanmadığını da söyleyen Putin “Ancak Rusya ve Türkiye'nin çabaları somut sonuçlar getiriyor" diye konuştu. Rus lider, İran'daki zirve içinse "Tahran’ı ziyarete hazırım" mesajı verdi.