ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 661 artarak 131 bin 504'e yükseldi.
ABD'de korona salgınında can kaybı 131 bin 504'e yükseldi
03.07.2020 - 17:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 661 artarak 131 bin 504'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler : ABD,koronavirüs,covid-19,vaka sayısı,
715420 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/715420.aspx
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