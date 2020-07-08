Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, Vatiyye Askerî Hava Üssüne yönelik hava saldırısında yabancı güçler tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Nemruş "Vatiyye Üssünün bombalanmasında kullanılan uçaklar ileri teknoloji uçaklardı ve Hafter'in, yabancı bir güç temin etmediği sürece bu uçaklara sahip olması söz konusu değil" dedi.



Söz konusu saldırının, Sirte ve el-Cufra şehirlerinin kurtarılması yönünde itici bir güç olacağını dile getiren Selâhaddin Nemruş, ülkedeki paralı yabancı askerlerin sayısının arttığını ve Sirte'deki el-Kardabiye Üssüne mühimmat ve asker taşıyan uçakların iniş yaptığını gözlemlediklerini aktardı. Türkiye'nin Libya'da meşru hükûmete olan desteğinden rahatsız olan Fransa, darbeci Hafter'in en büyük askerî ve siyasi hamilik yapan ülkelerden biri konumunda. 4 Nisan 2019 yılında Trablus'a yönelik saldırı başlatan Hafter militanlarının Giryan şehrindeki silah depolarında Fransa ordusuna kayıtlı çok sayıda Javelin füzeleri ele geçirilmişti. New York Times'a konuşan Amerikan istihbaratından yetkililer, söz konusu füzelerin Fransa ordusuna ait olduğunu ifade etmişti. Bu yeni saldırı yeniden okları Franca Cumhurbaşkanı Emenual Macron’a çevirdi. Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne bağlı kaynaklar Vatiyye saldırısında Mısır'dan kalkan Birleşik Arap Emîrliklerine ait Fransız Mirage savaş jetlerinin kullanıldığını belirtiyor.



Hafter, paralı askerlere bel bağlıyor

Libya'da başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılarda başarısızlığa uğrayan darbeci Halife Hafter; isyancı çeteler, soykırımla suçlanan milis gruplar ve yabancı paralı askerlere giderek daha fazla bel bağlıyor. Rusya'nın, şu ana kadar Suriye'den Hafter'in saflarına gönderdiği paralı savaşçı sayısının iki bine yakın olduğu tahmin ediliyor. Sudan'ın batısında bulunan Darfur'daki iç savaşta soykırım yapmakla suçlanan paramiliter güç Cancavidlerin ise Libya'da Halife Hafter'in yanında savaşın en ön saflarında yer aldığı ifade ediliyor. Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Hafter işgalindeki petrol sahalarında görünürlüğü artıyor.