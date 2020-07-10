Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Daha önce ikisi Türkiye'den olmak üzere Suriye'ye yardımların yapıldığı 4 sınır kapısı bulunurken, Rusya ve Çin'in vetosunun ardından bunlar 2'ye indirilmişti. O kapılardan gönderilen yardımların görev süresi bugün doluyor. Başka bir karar alınmadığı takdirde yardım konvoylarının geçişi sağlanan Cilvegözü Sınır Kapısı ile Öncüpınar Sınır Kapısı da uluslararası yardımlara kapanmış olacak ve yaklaşık 3 milyon Suriyeli için hayati derecede önem taşıyan yardımlar duracak. Daha önce de Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse Sınır Kapısı ile Irak ve Suriye arasındaki El-Yarubiyye Sınır Kapıları yardımların girişine kapatılmıştı.

MAZLUMLARIN UMUDU TÜRKİYE

Ocak ayından bu yana Suriye’de ihtiyaç sahiplerine tüm yardımlar Türkiye üzerinden giderken, söz konusu sınır kapılarının insani yardımlara kapanmasıyla başta İdlib olmak üzere Suriye’nin birçok bölgesindeki savaş mağdurları yardımlara erişemeyecek. Türkiye'deki birçok sivil toplum kuruluşu, 2011 yılından bu yana iç savaşın yaşandığı Suriye'deki mazlum halka yardım ulaştırıyor. Başta gıda olmak üzere tıbbi malzemelere ulaşmakta güçlük çeken Suriyeliler için özellikle Hatay’daki Cilvezgözü Sınır Kapısı büyük önem taşıyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde 9 bin 449 tır, Cilvegözü'nü kullanarak Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki mazlumlara yardım götürdü. Yine bu yılın başından itibaren BM de Cinvegözü ile Kilis’te bulunan Öncüpınar’dan yardımlarını Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA),Türkiye üzerinden iki sınır kapısından ocak ayından beri bin 613'ü Öncüpınar'dan olmak üzere Suriye'ye 8 bin 468 yardım tırı göndermişti.