Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Bölgede vaka sayısında artış yaşanması üzerine yetkililer harekete geçti. Hong Kong'da Eğitim Sekreteri Kevin Yeung yaptığı açıklamada, okulların pazartesi gününden itibaren yeniden kapatılacağını duyurdu. Hong Kong'da salgının baş göstermesinden bu yana en yüksek vaka sayısı da dün kayda geçmişti. Tespit edilen 42 yeni vakadan 34'ünün yerel, 8'inin yurt dışı kaynaklı olduğu belirtilmişti. Bölgede şu ana kadar toplam bin 366 Covid-19 vakası kaydedildi.

Öte yandan, Hong Kong'da Mayıs ayında okullarda yeniden eğitime başlanmıştı.