Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Wayfair isimli e-Ticaret sitesinin skandalıyla çalkalanıyor. İddiaya göre mobilya alışveriş sitesi olan Wayfair'de fahiş fiyatlara satılan dolap, yastık gibi ürünler aslında kayıp çocukları sembolize ediyor. Örneğin bir yastık sitede 9 bin dolardan satılabiliyor. Satış sayfasında yer alan kripto kodlar, kayıp çocukların internette fotoğraflarına erişmeye yarıyor. İddialar, ABD'de genel merkezi Boston olan Wayfair'in insan kaçakçılığı yaptığı yönünde. Olay, Reddit adlı forumdaki bir kişinin, fahiş fiyatlarla kayıp çocukların isimleri arasındaki bağı tespit etmesiyle ortaya çıktı. Aynı ürünün başında isim yokken ucuza satıldığı, eğer isim varsa on binlerce dolara satıldığı belirlendi. Amerika'da kayıp çocuklarının isimlerinin bu ürünlere verilmesi büyük tepki çekti. Firma da bu isimleri internet sitesinden kaldırdı ama bu da daha fazla şüpheye sebep oldu. ABD’de şu ana kadar konuyla ilgili açılan henüz resmî bir soruşturma yok. Ancak eyalet düzeyindeki bazı yetkililer işin üzerine gidileceğini söylüyor. Türkiye’de de sıradan bir pijama takımına 60 bin TL fiyat istenmesi ve yastık gibi ürünlere tıklandığında alakasız çocuk fotoğrafları çıkması şüphe uyandırdı. Şüphelerin Trendyol sitesine yöneltilmesi üzerine şirket bir açıklama yaptı. Fiyatların satıcılar tarafından belirlendiği, zaman zaman veri girişleri ile ilgili hatalı işlemlerle karşılaşılabildiği belirtilen açıklamada “Kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz” denildi.

ÇELİK: İLGİLİLERE BİLDİRDİK

Bu arada, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili olarak, “İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir. Bu gündemi ilgililere bildirdik” dedi.

KAYIP ÇOCUKLAR SATILIYOR MU?

nternet üzerinden çocuk satıldığı iddiaları, kayıp çocukları tekrar gündeme getirdi. Daha önce Avrupa’ya sığınan 10 bin Suriyeli çocuğun akıbeti bilinmiyor. Terör örgütleri PKK ve DEAŞ da çocukları kandırıp kaçırıyor. Yakın zamanda PKK'nın Suriye'de 400 civarında çocuğu kaçırdığı oraya çıkmıştı. Almanya ise sudan bahanelerle çocuklara el koyuyor. 2018 yılında 52 bin çocuk ailelerinden koparıldı ve koruyucu ailelere verildi. Bunların 28 bini yabancı uyrukluydu.