Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isaias'ın yol açtığı hortum sebebiyle eyalette bir karavanda bulunan iki kişi hayatını kaybederken, aynı bölgedeki 20 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kasırga, Kuzey Carolina’nın yanı sıra Virginia, Maryland ve Delaware eyaletlerinde de hortuma yol açtı. Şiddetli fırtınalardan dolayı, kuzeydoğu eyaletlerdeki 2,7 milyondan fazla kişinin elektriği kesildi. Uzmanlar, Isaias’ın kuzey yönünde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, bu bölgelerdeki kişilere dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.