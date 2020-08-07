Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Lübnan başbakanları Saad el-Hariri, Necib Mikati, Fuad Sinyora ve Temmam Selam, Beyrut Limanı'ndaki patlamayı “Nekbe (büyük felaket)” olarak nitelendirdi. Hariri'nin Beyrut'taki konutunda bir araya gelen eski başbakanların görüşmesinin ardından ortak açıklamayı Fuad Sinyora okudu. Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap Birliği’ne patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmak için dürüst, profesyonel ve tarafsız yargıç ve araştırmacıların yer alacağı uluslararası veya Arap soruşturma komitesi oluşturulması çağrısı yapıldı. Patlamanın “korkunç ve benzeri görülmemiş” olarak nitelendirildiği açıklamada “Bu büyük felaketin Lübnanlıların hükûmete olan güveninde büyük çöküşe yol açtığı belirtildi. Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı Elie el-Ferezli ise eski başbakanların çağrısını anında reddetti. Tartışmanın, eski Başbakan Refik el-Hariri'nin suikastı sonrasında yaşanan olayları hatırlattığını söyleyen Ferezli “Bu talep Lübnan devletinin yok sayılması anlamına gelir” dedi.