Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyrut'taki parlamento binasına doğru yürüyen protestocular, patlamanın ihmal sebebiyle meydana geldiğini belirterek bütün yetkililerin istifasını istedi. Protestocuların parlamento yakınlarındaki bariyerleri aşmaya çalışması üzerine güvenlik güçleri biber gazı kullanarak müdahale etti. Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile çatışma çıktığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Öte yandan öfkeli bir grup ise patlama bölgesini ziyaret eden Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Negm'e suyla saldırdı. Olay yerine gelen bakana “vatan haini” diye bağıran öfkeli grup, su atarak bakanın konuşmasına müsaade etmedi.